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Коттеджи с видом на горы в Коропионе, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 10 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 10 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$435,605
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 7 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$245,280
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 5 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$232,755
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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