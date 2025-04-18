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Жильё в Koroni Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Вунария, Греция
Дом 2 спальни
Вунария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Это редкая возможность приобрести отдельный дом площадью 65 кв.м. на просторном участке прим…
$600,507
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Вилла 9 комнат в Корони, Греция
Вилла 9 комнат
Корони, Греция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
$1,41 млн
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Параметры недвижимости в Koroni Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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