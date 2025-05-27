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Виллы с видом на горы в Кориносе, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Коринос, Греция
Вилла 7 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$464,491
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