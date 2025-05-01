Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коринос
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Кориносе, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Коринос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Коринос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$335,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Коринос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти