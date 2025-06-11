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Коттеджи с видом на море в Кориносе, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Коринос, Греция
Коттедж 6 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$308,370
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Коттедж 6 комнат в Коринос, Греция
Коттедж 6 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 291 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$228,422
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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