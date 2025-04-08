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Коттеджи с видом на горы в Коринос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Коринос, Греция
Коттедж 8 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$362,653
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