Квартиры в Konitsa, Греция

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Konitsa, Греция
Квартира 5 комнат
Konitsa, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
