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Коттеджи в Комотини, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в дим Комотини, Греция
Коттедж 8 комнат
дим Комотини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м во Фракии. Подвал состоит из 2 спальных комнат…
$335,265
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Комотини, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов