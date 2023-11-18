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Коммерческая недвижимость в Комотини, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Vakos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Vakos, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продается действующий бизнес по обработке и производству металлоконструкций со всем оборудов…
€750,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Glyfada, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Glyfada, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение площадью 800 кв.м. недалеко от города Комотини. Помещение с…
€220,000
Отель 1 комната с furnishings в дим Комотини, Греция
Отель 1 комната с furnishings
дим Комотини, Греция
Комнаты 1
Площадь 489 м²
Количество этажей 1
Продается отель, расположенный в прекрасном месте, центральной площади Комотини. Историческо…
€2,20 млн
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