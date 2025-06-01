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Виллы в Kolindros, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Kolindros, Греция
Вилла
Kolindros, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$159,604
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