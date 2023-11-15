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Жильё в Kolindros, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kolindros, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kolindros, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
Realting.com
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