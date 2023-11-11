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Земельные участки в Сообщество Закрос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kato Zakros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Zakros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2299470 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€13,57 млн
Realting.com
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