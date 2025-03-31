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Виллы с бассейном в Сообщество Tourlot, Греция

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном
District of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Сообщество Tourlot, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов