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Земельные участки в Сообщество Tourlot, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 080 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8080 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 135 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2135 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€260,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 55000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6416 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€267,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5064 кв.м. на острове Крит. На территории …
€107,000
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