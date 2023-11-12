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Коммерческая недвижимость в Сообщество Tourlot, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на острове Крит. Помещение, площадью 150 кв.м, функционируе…
€250,000
Realting.com
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