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Жильё в Распятое Сообщество, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 комнаты
District of Sitia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$135,967
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Распятое Сообщество, Греция

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов