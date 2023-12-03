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Коммерческая недвижимость в Ставрохори Сообщество, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Кутсурас, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кутсурас, Греция
Комнаты 1
Площадь 299 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу здание общей площадью 229 кв.м. в регионе Иерапетры на южном Крите. Зд…
€1,10 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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