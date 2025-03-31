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Земельные участки в Сообщество Сфакас, Греция

2 объекта найдено
Участок земли в District of Sitia, Греция
Участок земли
District of Sitia, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подвед…
$680,069
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Агентство
Grekodom Development
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Участок земли в District of Sitia, Греция
Участок земли
District of Sitia, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 55000 кв.м. на острове Крит. На территории есть: строен…
$1,85 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Рейтинг 4.9 / 5:
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