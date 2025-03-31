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Жильё в Сообщество Сфакас, Греция

1 объект найдено
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла 440 кв.м с участком 5000 кв.м на востоке Крита. Вилла состоит из д…
$3,13 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Сообщество Сфакас, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов