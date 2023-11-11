Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Цель сообщества

Земельные участки в Цель сообщества, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€300,000
Realting.com
Перейти