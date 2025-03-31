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Виллы в Сообщество скинии, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$436,165
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