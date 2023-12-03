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Коттеджи в Сообщество скинии, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 6 кладовых.…
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество скинии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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