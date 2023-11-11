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Земельные участки в Сообщество Сития, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12735 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Fotia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Fotia, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4933 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€115,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Agia Fotia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agia Fotia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€195,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок 19454 кв.м. в регионе Сития на острове Крит. На участке есть воз…
€1,40 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 458 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11085 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€237,000
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