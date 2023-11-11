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Коттеджи в Сообщество Сития, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€390,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
€215,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€450,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€650,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое располо…
€480,000

Параметры недвижимости в Сообщество Сития, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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