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Коммерческая недвижимость в Сообщество Сития, Греция

Сития
3
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Сития, Греция
Коммерческая 1 комната
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 586 м²
Количество этажей 1
Комплекс апартаментов площадью 2.586 кв.м на продажу в Ситии. Данный комплекс построен на уч…
Цена по запросу
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Сития, Греция
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Сития, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается Бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Объект расположен на 4 уровнях. Первый у…
€280,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Крит. Бизнес имеет угловое расположение. Из ок…
€600,000
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