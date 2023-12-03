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Земельные участки в Руссас Церковное Сообщество, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15165 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€400,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
€1,000,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории …
€174,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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