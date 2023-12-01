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Коттеджи в Сообщество бэкхедов, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€540,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество бэкхедов, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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