Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Сообщество бэкхедов
  5. Квартиры

Квартиры в Сообщество бэкхедов, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Sitia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество бэкхедов, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти