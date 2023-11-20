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Земельные участки в Сообщество Фурни, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40085 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 25638 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,60 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 28045 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€900,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13200 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эл…
€860,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 24233 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на гор…
€450,000
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