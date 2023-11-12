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Виллы в Сообщество сосновых, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Pefki, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Pefki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000

Параметры недвижимости в Сообщество сосновых, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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