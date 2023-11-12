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Земельные участки в Сообщество сосновых, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 37000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18769 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Аналипси, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Аналипси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5547 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€850,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается в продажу участок на Крите. Участок 2.000m2, в рамках городского плана и есть в…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аналипси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аналипси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 96000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,49 млн
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