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Коттеджи в Сообщество сосновых, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€370,000

Параметры недвижимости в Сообщество сосновых, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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