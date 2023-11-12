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Коммерческая недвижимость в Сообщество сосновых, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пилалимата, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Площадь 403 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже три недостроенных резиденции на Крите. Более конкретно, первая резиде…
€450,000
Realting.com
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