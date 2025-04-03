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Таунхаусы в Сообщество Папагианнада, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в District of Sitia, Греция
Таунхаус 5 комнат
District of Sitia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$167,443
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Сообщество Папагианнада, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов