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Земельные участки в Сообщество Палекастро, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15165 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Палекастрон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 55000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории …
€174,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Палекастрон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10447 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€525,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палекастрон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€700,000
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