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Виллы в Горное Сообщество, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с furnishings в Горное Сообщество, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Горное Сообщество, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 гостин…
€495,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Горное Сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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