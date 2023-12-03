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Коммерческая недвижимость в Горное Сообщество, Греция

1 объект найдено
Отель 100 комнат с furnishings в Горное Сообщество, Греция
Отель 100 комнат с furnishings
Горное Сообщество, Греция
Комнаты 100
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Выставлена на продажу гостиница расположена на территории в 20.000 кв.м, примерная площадь п…
€5,00 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
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