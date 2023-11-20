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Земельные участки в Неаполисская община, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 спальня в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 1
Площадь 100 000 м²
Участок Лассити Амигдалия 100 000 м ², 24 акра в деревне, даже, земля с оливковыми деревьями…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18865 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€390,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неаполис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неаполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14144 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€120,000
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