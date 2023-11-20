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Коттеджи в Неаполисская община, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро в Неаполис, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
€80,000

Параметры недвижимости в Неаполисская община, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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