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Виллы в Сообщество Мирсини, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Мирсини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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