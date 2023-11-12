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Виллы в Сообщество Милатос, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из окон открывает…
€280,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Вилла площадью 105 кв.м., обладая полной конфиденциальностью, находится близко ко всем местн…
€430,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 293 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Милатос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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