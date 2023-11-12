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Сообщество Милатос
Земельные участки в Сообщество Милатос, Греция
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41 объект найдено
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Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€780,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит
€75,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 720 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€70,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5859 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
10 061 м²
1
Продается земельный участок площадью 10061 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€245,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
4 005 м²
1
Продается земельный участок площадью 4005 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
4 006 м²
1
Продается земельный участок площадью 4006 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€145,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€200,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
3 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
5 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
5 500 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€400,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
2 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
2 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7250 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€129,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6691 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 21582 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€950,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€330,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5746 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€256,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4205 кв.м. на острове Крит. На территории …
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1150 кв.м. на острове Крит. На территории …
€140,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
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