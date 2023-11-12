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Коттеджи в Сообщество Милатос, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€103,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 6 клад…
€267,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
€98,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€750,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокол…
€270,000

Параметры недвижимости в Сообщество Милатос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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