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Виллы в Сообщество Лаконии, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Сообщество Лаконии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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