Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Сообщество Лаконии
  5. Коттеджи

Коттеджи в Сообщество Лаконии, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€500,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€195,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество Лаконии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти