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Земельные участки в Сообщество Luma, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7063 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€75,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Epano Luma, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Epano Luma, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Epano Luma, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Epano Luma, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€300,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1650 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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