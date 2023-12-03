Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Литийное Сообщество
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Литийное Сообщество, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в District of Sitia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€160,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Литийное Сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти