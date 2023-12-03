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Земельные участки в Сообщество Лацида, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Latsida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Latsida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 968 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€178,500
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Latsida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Latsida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 638 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€70,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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