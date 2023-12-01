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Земельные участки в Кастельское Сообщество, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tsoutsouros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Tsoutsouros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8700 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на море
€870,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tsoutsouros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный
€2,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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