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Жильё в Кастельское Сообщество, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Tsoutsouros, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Tsoutsouros, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Кастельское Сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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